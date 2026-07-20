Новосибирца на 20 лет лишили свободы за госизмену и теракт

Следствие установило, что мужчина действовал за деньги по заданию украинских кураторов. Он сам нашел их через телеграм-канал. Помимо поджога, он планировал совершить теракт на одном из промышленных объектов региона. Для этого он даже тестировал свой квадрокоптер, пытаясь сбросить на него взрывное устройство.