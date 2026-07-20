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Новосибирца на 20 лет лишили свободы за госизмену и теракт

Мужчина планировал нападение на промышленный объект.

Источник: УФСБ России по Новосибирской области

Во 2-м Восточном окружном военном суде в Новосибирске вынесли приговор местному жителю. Мужчина совершил преступления по пяти статьям Уголовного кодекса, включая государственную измену и террористический акт. Об этом сообщили в Управлении ФСБ России по Новосибирской области.

В ноябре 2024 года сотрудники УФСБ задержали безработного новосибирца. Он поджег здание отделения судебных приставов. При обыске в его доме и постройках нашли три беспилотника с устройствами для сброса, а также части взрывного устройства с порохом и металлическими деталями.

Следствие установило, что мужчина действовал за деньги по заданию украинских кураторов. Он сам нашел их через телеграм-канал. Помимо поджога, он планировал совершить теракт на одном из промышленных объектов региона. Для этого он даже тестировал свой квадрокоптер, пытаясь сбросить на него взрывное устройство.

В суде подсудимый признал свою вину и раскаялся. Суд назначил ему 20 лет лишения свободы. Первые 5 лет он проведет в тюрьме, а остальные 15 лет — в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.