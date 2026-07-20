Репетитора задержали при попытке кражи 90 тысяч рублей из квартиры в Москве

Злоумышленник пробрался в квартиру рано утром. Он воспользовался тем, что дверь в жилье не была закрыта. Подозреваемый также знал, где лежат ключи от сейфа. Мужчине не удалось украсть деньги, так как его застал с поличным сын москвича. В отношении репетитора возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет колонии.