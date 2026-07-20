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Репетитора задержали при попытке кражи 90 тысяч рублей из квартиры в Москве

Репетитор из Красноярска попытался похитить 90 тысяч рублей из квартиры на Петровском бульваре в Москве. Подозреваемого удалось задержать. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Репетитор из Красноярска попытался похитить 90 тысяч рублей из квартиры на Петровском бульваре в Москве. Подозреваемого удалось задержать. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

— Сотрудники патрульно-постовой службы полиции совместно с оперативниками уголовного розыска Отдела МВД России по Тверскому району столицы задержали 23-летнего репетитора по подозрению в хищении денежных средств из сейфа клиентов, — рассказали на сайте ведомства.

Злоумышленник пробрался в квартиру рано утром. Он воспользовался тем, что дверь в жилье не была закрыта. Подозреваемый также знал, где лежат ключи от сейфа. Мужчине не удалось украсть деньги, так как его застал с поличным сын москвича. В отношении репетитора возбудили уголовное дело. Ему грозит до шести лет колонии.

Ранее супружеская пара похитила из квартиры на Старокрымской улице свыше 7,4 миллиона рублей. Подозреваемая работала уборщицей в квартире потерпевшей. Москвичка доверяла фигурантке и оставляла ей ключи от жилья, этим и воспользовалась злоумышленница. Она также привлекла к делу своего мужа. Он сделал дубликат ключей и похитил средства. Подозреваемых удалось задержать. В скором времени они предстанут перед судом.