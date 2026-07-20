Два человека утонули в Нижегородской области в течение суток

Две трагедии на воде случились в Нижегородской области за сутки. Одного мужчину удалось спасти неравнодушным людям. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.
Происшествия на водоемах случились в Кстовском районе Нижнего Новгорода, Выксе и Павловском округе.
Напоминаем, что при отдыхе на воде следует соблюдать правила безопасности. Нередко погибают люди, которые хотели помочь тонущему человеку. Ранее нижегородцам напомнили способы спасения утопающих.
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