Три гражданина Китая пострадали при атаках ВСУ на Московскую область

Три гражданина Китая пострадали во время атак украинских беспилотников на Московскую область. Об этом заявил в «Максе» глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Согласно сведениям, всего в ЧП получили ранения 10 мирных жителей. Среди них были три иностранца — жители КНР.
«В Домодедово помощь потребовалась семерым. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями, мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями», — сообщил Воробьев.
Также при ударах пострадала 11-летняя девочка. Губернатор уточнил, что у несовершеннолетней диагностирована острая реакция на стресс. Госпитализация ей не нужна была.
Напомним, что в ночь с 19 на 20 июля украинские боевики устроили массированную атаку на Московскую область. Для этого они использовали БПЛА. Над регионом было сбито свыше 400 дронов.