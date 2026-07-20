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Три гражданина Китая пострадали при атаках ВСУ на Московскую область

Всего в ходе ударов дронов ВСУ на Московскую область пострадали 10 мирных граждан.

Источник: Комсомольская правда

Три гражданина Китая пострадали во время атак украинских беспилотников на Московскую область. Об этом заявил в «Максе» глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Согласно сведениям, всего в ЧП получили ранения 10 мирных жителей. Среди них были три иностранца — жители КНР.

«В Домодедово помощь потребовалась семерым. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями, мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями», — сообщил Воробьев.

Также при ударах пострадала 11-летняя девочка. Губернатор уточнил, что у несовершеннолетней диагностирована острая реакция на стресс. Госпитализация ей не нужна была.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 июля украинские боевики устроили массированную атаку на Московскую область. Для этого они использовали БПЛА. Над регионом было сбито свыше 400 дронов.

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