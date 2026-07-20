Три гражданина Китая пострадали при атаках ВСУ на Московскую область

«В Домодедово помощь потребовалась семерым. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями, мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями», — сообщил Воробьев.