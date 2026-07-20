Автомобиль с женщиной затонул в озере под Красноярском

Легковой автомобиль съехал в озеро в окрестностях Красноярска. Погибла женщина.
Ночью 20 июля в водоем деревни Песчанка под Красноярском съехала машина. Она затонула на глубине примерно четырех метров.
Сотрудники Красноярского поисково-спасательного отряда обследовали дно озера и обнаружили в салоне авто тело женщины.
«Водолазы провели два спуска, подняли тело и передали его сотрудникам правоохранительных органов», — сообщили сегодня в краевом государственном учреждении «Спасатель».
Полицейские выясняют обстоятельства, при которых транспортное средство оказалось под водой.