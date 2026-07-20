Житель Красноярска похитил сумку с деньгами, телефон, велосипед и попал под суд

В ходе дальнейшего расследования вскрылись и другие эпизоды. В магазине электроники на улице Академика Павлова мужчина украл видеорегистратор за 19 тысяч рублей, а потом продал его незнакомцу всего за пять. Через несколько дней в супермаркете на Щорса он дважды похитил из отдела бытовой химии бритвенные станки и сменные кассеты к ним. Общая стоимость товаров превысила 10 тысяч. Позже он заглянул в магазин техники, где стащил с витрины телефон за 17 тысяч и перепродал его прохожему за шесть тысяч. Завершил свою «охоту» мужчина кражей велосипеда стоимостью 14 тысяч рублей на улице Апрельской. Камеры видеонаблюдения его не смущали.