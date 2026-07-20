Экс-начальник Центрального НИИ Минобороны получил 13 лет и штраф в 20 млн

Следствие установило, что в 2014—2024 годах институт выполнял контракт с иностранным заказчиком по разработке технологий. На Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы с дополнительными выплатами. В 2020—2025 годах он получил от сотрудников взятки за включение их в группу и оформление стимулирующих выплат. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей.