Стали известны новые подробности атаки ВСУ дронами на Московский регион: среди пострадавших есть один ребенок

Подчеркивается, что в Домодедово пострадали семь человек. 27-летний с ранением голени отказался от госпитализации. Остальные шестеро, включая троих граждан Китая, госпитализированы: 74-летний с множественными ранениями, 53-летний с переломом бедра и 26-летний с ранением голени, а также трое с осколочными ранениями. Также в Подольске пострадали две женщины: 66 и 38 лет. Им помощь оказали на месте, от госпитализации женщины отказались.