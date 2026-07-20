Стали известны новые подробности атаки ВСУ дронами на Московский регион: среди пострадавших есть один ребенок

В ночь на 20 июля ВСУ атаковали дронами Московский регион. Сейчас стали известны новые подробности инцидента. О них сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем «Максе».
Чиновник подчеркнул, что всего пострадало 10 человек, среди которых есть ребенок. Речь идет о 11-летней девочке. К счастью, несовершеннолетней не потребовалась госпитализация.
«В Одинцовском округе 11-летней девочке диагностирована острая реакция на стресс — госпитализация ей не потребовалась», — говорится в сообщении от Воробьева.
Подчеркивается, что в Домодедово пострадали семь человек. 27-летний с ранением голени отказался от госпитализации. Остальные шестеро, включая троих граждан Китая, госпитализированы: 74-летний с множественными ранениями, 53-летний с переломом бедра и 26-летний с ранением голени, а также трое с осколочными ранениями. Также в Подольске пострадали две женщины: 66 и 38 лет. Им помощь оказали на месте, от госпитализации женщины отказались.
Ранее KP.RU сообщил, что по факту атаки ВСУ дронами на Московский регион было возбуждено уголовное дело. Оперативники работают на месте, собирают доказательства случившегося.