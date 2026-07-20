Бывший глава НИИ Минобороны Протасов получил 13 лет

В 2014—2024 годах ЦНИИ выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий. В обязанности руководителя входило создание инициативной научной группы, участники которой получали дополнительные выплаты. По версии следствия, с 2020 по 2025 год Андрей Протасов получал от сотрудников ЦНИИ взятки за включение в научную группу, а также за общее покровительство. Андрей Протасов признал вину в получении взяток.