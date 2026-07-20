КСИР: по наводке иорданцев уничтожено 20 ангаров с военными США

Кроме того, в документе сообщается о других целях. Баллистические ракеты, по версии news.mail.ru/card/1435/ « target=»_blank«>КСИР, поразили военно-транспортные самолеты C-17 и самолеты управления P-8 армии США, находившиеся в аэропорту Акабы. Им, как утверждается, был нанесен значительный ущерб.
Реакция иорданской стороны не заставила себя ждать. Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах Ирана в Аммане. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства, опубликованном в соцсети Х, Амман выразил протест в связи с продолжающимися ракетными атаками на свою территорию.
В заявлении также подчеркивается, что королевство выступает против “провокационных и подстрекательских заявлений” иранских официальных лиц. Временному поверенному поручили передать Тегерану требование немедленно прекратить атаки.
Ранее издание Military Watch Magazine сообщило о значительных разрушениях инфраструктуры Пентагон в результате ракетных ударов Ирана по военным объектам США в Иордании. В результате налетов погибли двое военнослужащих США, один пропал без вести. Потери среди гражданских контрактников еще уточняются.