КСИР: по наводке иорданцев уничтожено 20 ангаров с военными США

Реакция иорданской стороны не заставила себя ждать. Министерство иностранных дел Иордании вызвало временного поверенного в делах Ирана в Аммане. Как говорится в заявлении внешнеполитического ведомства королевства, опубликованном в соцсети Х, Амман выразил протест в связи с продолжающимися ракетными атаками на свою территорию.