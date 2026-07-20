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Экс-главу ЦНИИ Минобороны РФ Протасова осудили на 13 лет за получение взяток

Савеловский районный суд столицы отправил за решетку на 13 лет бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Министерства обороны России Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 20 июля, стало известно из текста приговора.

Савеловский районный суд столицы отправил за решетку на 13 лет бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Министерства обороны России Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом в понедельник, 20 июля, стало известно из текста приговора.

— Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Протасову 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима, — пишет ТАСС со ссылкой на текст документа.

Обвиняемого также оштрафовали на 20 миллионов рублей. Помимо этого, у него конфисковали имущество на семь миллионов.

По данным следствия, Протасов руководил инициативной научной группой, за участие в которой сотрудники получали премии. Членами группы становились те, кто был готов делиться с фигурантом своими премиями. В апреле прошлого года Протасову предъявили обвинение. Подробности уголовного дела — в материале «Вечерней Москвы».