Экс-главу ЦНИИ Минобороны РФ Протасова осудили на 13 лет за получение взяток

По данным следствия, Протасов руководил инициативной научной группой, за участие в которой сотрудники получали премии. Членами группы становились те, кто был готов делиться с фигурантом своими премиями. В апреле прошлого года Протасову предъявили обвинение. Подробности уголовного дела — в материале «Вечерней Москвы».