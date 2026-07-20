Больше десяти туристов отравились в пятизвездочном отеле в Турции

В Турции группа российских отдыхающих столкнулась с пищевым отравлением в гостинице уровня пять звезд. Как сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка», одна из постоялиц провела здесь неделю вместе со своей семьей. Ближе к завершению отпуска у ее супруга и ребенка началась интенсивная рвота, которая не прекращалась всю ночь. Мальчик настолько потерял силы, что не мог самостоятельно держаться на ногах. У пострадавших повысилась температура тела, обоих пришлось отправить в больницу. Врачи установили, что у них бактериальная инфекция, и прописали антибиотики.
Семья считает, что источником заражения мог стать бассейн, так как мужчина и его сын проводили в воде много времени. По предварительным данным, постояльцев этого отеля регулярно забирают в медицинские учреждения. В общей сложности пострадало более десяти российских туристов, включая детей.
Гости жалуются на наличие тараканов, грязную посуду, неполадки с электричеством и сантехникой. Один из отдыхающих нашел в своей кровати червей. Уточняется, что отель начал работу 15 июня. Проживание на двоих по системе «все включено» на неделю обойдется от 108 до 266 тысяч рублей, не считая стоимости авиаперелета.
Испания выиграла чемпионат мира по футболу.