Больше десяти туристов отравились в пятизвездочном отеле в Турции

В Турции группа российских отдыхающих столкнулась с пищевым отравлением в гостинице уровня пять звезд. Как сообщает Telegram-канал «SHOT Проверка», одна из постоялиц провела здесь неделю вместе со своей семьей. Ближе к завершению отпуска у ее супруга и ребенка началась интенсивная рвота, которая не прекращалась всю ночь. Мальчик настолько потерял силы, что не мог самостоятельно держаться на ногах. У пострадавших повысилась температура тела, обоих пришлось отправить в больницу. Врачи установили, что у них бактериальная инфекция, и прописали антибиотики.