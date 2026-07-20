Начальницу отдела центра обеспечения Ачинска осудили за превышение полномочий

В Ачинском городском суде огласили приговор начальнице отдела Центра обеспечения жизнедеятельности Наталье Тарасенко — ее признали виновной в превышении полномочий при отлове бродячих собак. По версии прокуратуры Красноярского края, в 2025 году чиновница лично потребовала от предпринимателя отлавливать не более 2−3 животных в неделю.