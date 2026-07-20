Многомиллионное хищение при ремонте трамвайного депо выявили в Нижнем

В первых числах июля 2026 года сотрудники следственного управления и оперативники ГУ МВД по Нижегородской области провели следственные мероприятия: обыски прошли в офисах строительной фирмы и связанной с ней компании в Санкт‑Петербурге. В ходе обысков правоохранители изъяли важные для дела документы, также были опрошены свидетели.