Многомиллионное хищение при ремонте трамвайного депо выявили в Нижнем

Правоохранители Нижнего Новгорода раскрыли схему мошенничества, связанную с реконструкцией трамвайного депо. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородкой области.
Выяснилось, что глава подрядной фирмы исказил данные о понесённых расходах — он включил ложные сведения в отчётную документацию и акты приёмки, хотя объём фактически выполненных работ был существенно меньше заявленного.
В результате неправомерных действий с декабря 2023 года по январь 2024 года из бюджета было незаконно получено свыше 37,6 млн рублей.
В первых числах июля 2026 года сотрудники следственного управления и оперативники ГУ МВД по Нижегородской области провели следственные мероприятия: обыски прошли в офисах строительной фирмы и связанной с ней компании в Санкт‑Петербурге. В ходе обысков правоохранители изъяли важные для дела документы, также были опрошены свидетели.
Руководителю организации, 51‑летнему мужчине, предъявлено обвинение; суд избрал для него меру пресечения — содержание под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее нижегородка лишилась 2,5 миллионов рублей после общения на сайте знакомств.