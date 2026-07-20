Две девочки и 18-летний байкер пострадали в ДТП с мотоциклом в Воронежской области

В Борисоглебске Воронежской области 19 июля около 2.10 произошла авария на улице Чкалова. По данным ГИБДД, 29-летний местный житель на автомобиле «Лада Приора», выполняя поворота налево вне перекрестка не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Просида Моторс», двигавшемуся во встречном направлении под управлением 18-летнего жителя Борисоглебского района.
В результате столкновения мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль «Ниссан Альмера» с включенной «аварийкой», владельцем которого является 45- летний житель Борисоглебска.
В аварии пострадали водитель мотоцикла и две несовершеннолетних девушки, пассажирки, в возрасте 13 и 16 лет. Их доставили в больницу.
При проверке оказалось, что байкер не имел прав, а пассажиры — защитной экипировки и мотошлемов.
По факту аварии проводится проверка.