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«Балтиец» встал на станции метро «Площадь Мужества» из-за неопознанного объекта

Сотрудники метрополитена вывели всех пассажиров из вагонов поезда обратно в вестибюль.

Источник: Комсомольская правда

«Балтиец» встал на красной ветке метро Петербурга утром 20 июля. Состав остановился на станции «Площадь Мужества» и уже почти десять минут стоит на месте. Причиной этому послужила неожиданная находка неопознанного объекта. Как передает корреспондент «КП-Петербург», весь переполох произошел из-за пакета с логотипом известного маркетплейса.

— Кто-то в предпоследнем вагоне оставил пакет. Нас высадили всех, — рассказывает корреспондент «КП-Петербург».

К счастью, вскоре пассажиров посадили обратно, пакет забрали и поезд смог продолжить свой путь. Станцию метро не закрывали на вход, официальных заявлений со стороны метрополитена Северной столицы не было. Поезда работают в обычном режиме.