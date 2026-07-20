«Балтиец» встал на станции метро «Площадь Мужества» из-за неопознанного объекта

«Балтиец» встал на красной ветке метро Петербурга утром 20 июля. Состав остановился на станции «Площадь Мужества» и уже почти десять минут стоит на месте. Причиной этому послужила неожиданная находка неопознанного объекта. Как передает корреспондент «КП-Петербург», весь переполох произошел из-за пакета с логотипом известного маркетплейса.