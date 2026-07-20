Турист сорвался с Черной скалы на Таганае

За прошедшие выходные спасателям Златоустовского поисково-спасательного отряда пришлось дважды выезжать в национальный парк «Таганай», сообщает Поисково-спасательная служба Челябинской области.
Серьезное ЧП произошло на Черной скале: мужчина сорвался со смотровой площадки. Пострадавшего в сознании, но с травмой голеностопного сустава оперативно эвакуировали с горы и передали бригаде скорой помощи.
Также в минувшие выходные помощь спасателей потребовалась 40-летней туристке из Москвы: женщина повредила колено, спускаясь с горы. Ее также транспортировали до автомобиля медиков.
Спасатели напоминают: надевайте в горы удобную обувь с нескользящей подошвой, не подходите к краю смотровых площадок и не сходите с оборудованных маршрутов.