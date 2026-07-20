В Иркутске задержали 18-летнего курьера мошенников из Ставропольского края

Благодаря операции сотрудников отдела полиции № 5 и оперативно-сыскного отдела личность курьера установили и задержали. У него изъяты деньги, которые он не успел перевести сообщникам. Сейчас следователи проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям. Как считает МВД, с 5 по 17 июля он мог обмануть ещё несколько пожилых людей. Потерпевших разыскивают.