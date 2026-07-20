ФСБ задержала готовившего подрыв автомобиля ветерана СВО

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух женщин, которых подозревают в связях с украинскими спецслужбами. По версии следствия, одна из них причастна к подрыву автомобиля военнослужащего в Севастополе, который произошел в 2024 году. В отношении обеих фигуранток возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Суд уже избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.