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ФСБ задержала готовившего подрыв автомобиля ветерана СВО

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали россиянина 1977 года рождения. Его подозревают в подготовке подрыва автомобиля участника военной операции. Информацию об этом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, мужчина сам вышел на связь с представителем украинской спецслужбы. Он провел разведку возле места жительства будущей жертвы и приступил к созданию самодельного взрывного устройства.

Во время задержания у фигуранта изъяли детали для бомбы и средства связи, где сохранилась переписка с куратором. Задержанный уже дает признательные показания.

Против задержанного возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Параллельно ФСБ проверяет его на причастность к государственной измене. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного срока.

Суд арестовал обвиняемого на два месяца.

Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух женщин, которых подозревают в связях с украинскими спецслужбами. По версии следствия, одна из них причастна к подрыву автомобиля военнослужащего в Севастополе, который произошел в 2024 году. В отношении обеих фигуранток возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Суд уже избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.

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