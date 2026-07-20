ФСБ задержала готовившего подрыв автомобиля ветерана СВО

По данным ведомства, мужчина сам вышел на связь с представителем украинской спецслужбы. Он провел разведку возле места жительства будущей жертвы и приступил к созданию самодельного взрывного устройства.
Во время задержания у фигуранта изъяли детали для бомбы и средства связи, где сохранилась переписка с куратором. Задержанный уже дает признательные показания.
Против задержанного возбудили уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Параллельно ФСБ проверяет его на причастность к государственной измене. Обе статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного срока.
Суд арестовал обвиняемого на два месяца.
Ранее стало известно, что в Крыму сотрудники ФСБ задержали двух женщин, которых подозревают в связях с украинскими спецслужбами. По версии следствия, одна из них причастна к подрыву автомобиля военнослужащего в Севастополе, который произошел в 2024 году. В отношении обеих фигуранток возбуждены уголовные дела по статье о государственной измене. Суд уже избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу.