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Ребенок погиб от удара электричеством во время дождя под Красноярском

Мальчик, мывший квадроцикл при помощи автомойки, получил смертельную травму от удара электричеством в Красноярском крае.

Источник: Российская газета

Мальчик, мывший квадроцикл при помощи автомойки, получил смертельную травму от удара электричеством в Красноярском крае.

Несчастный случай произошел 19 июля в деревне Минино. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном главке СК.

По информации правоохранителей, в воскресенье вечером во дворе дома 10-летний мальчик мыл квадроцикл. Автоматическая мойка через самодельный удлинитель была подключена к электросети. Когда начался дождь, школьник попытался отключить оборудование и потянул вилку со шнуром из удлинителя. В это мгновение ребенка ударило током.

На место ЧП прибыла бригада скорой медицинской помощи. Несмотря на реанимационные мероприятия, пострадавший скончался.

Известно, что семья не числится на профилактическом учете. Расследование продолжается.