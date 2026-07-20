Ребенок погиб от удара электричеством во время дождя под Красноярском

По информации правоохранителей, в воскресенье вечером во дворе дома 10-летний мальчик мыл квадроцикл. Автоматическая мойка через самодельный удлинитель была подключена к электросети. Когда начался дождь, школьник попытался отключить оборудование и потянул вилку со шнуром из удлинителя. В это мгновение ребенка ударило током.