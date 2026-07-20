На озере Комсомольском в Казани полицейский спас тонущую женщину

Как сообщает МВД по РТ, 73-летняя жительница Казани отдыхала на озере Комсомольском и решила переплыть его. Отплыв на 20 метров от берега, она поняла, что не рассчитала свои силы, и начала тонуть. Ее увидели сапбордисты и стали звать на помощь.