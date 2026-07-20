На озере Комсомольском в Казани полицейский спас тонущую женщину

Как сообщает МВД по РТ, 73-летняя жительница Казани отдыхала на озере Комсомольском и решила переплыть его. Отплыв на 20 метров от берега, она поняла, что не рассчитала свои силы, и начала тонуть. Ее увидели сапбордисты и стали звать на помощь.
Как оказалось, среди отдыхающих на озере также был сотрудник оперативно-разыскной части по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, МВД по РТ Арсений Арсентьев. Услышав крики, он не раздумывая бросился на помощь. Быстро доплыв до тонущей, он помог ей удержаться на плаву и добраться до берега.
Медицинская помощь никому не понадобилась. Как позднее отметили спасатели, действия Арсентьева оказались решающими в спасении женщины.