Челябинский подрядчик навредил экологии на 230 млн рублей

По версии следствия, в 2024—2025 годах с компаниями заключили 4 муниципальных контракта на ликвидацию свалок в четырёх сельских поселениях на общую сумму более 30 млн рублей. Однако мусор не вывозился на полигон в Магнитогорск, а закапывался прямо на месте. Для видимости составлялись фиктивные акты. Ущерб муниципалитетам превысил 25 млн рублей, а вред экологии от закапывания отходов разных классов опасности оценили в 230 млн рублей.