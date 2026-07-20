Челябинский подрядчик навредил экологии на 230 млн рублей

Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Прокуратура направила в суд уголовные дела в отношении директоров ООО «Строительная корпорация» и ООО «Стройгрупп». Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, покушение на мошенничество и нарушение правил охраны окружающей среды.
По версии следствия, в 2024—2025 годах с компаниями заключили 4 муниципальных контракта на ликвидацию свалок в четырёх сельских поселениях на общую сумму более 30 млн рублей. Однако мусор не вывозился на полигон в Магнитогорск, а закапывался прямо на месте. Для видимости составлялись фиктивные акты. Ущерб муниципалитетам превысил 25 млн рублей, а вред экологии от закапывания отходов разных классов опасности оценили в 230 млн рублей.
Часть ущерба, более 8 млн рублей, обвиняемые добровольно возместили. На их имущество на сумму свыше 17 млн рублей наложен арест. С обоими заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Уголовные дела направлены в Агаповский районный суд для рассмотрения по существу.