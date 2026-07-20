Экс-глава Ирбейского района получил условный срок за махинации с контейнерами

Подрядчик привез емкости, но часть из них оказалась плохого качества, а 128 штук вообще недосчитались. Тем не менее глава района подписал документы о приемке и полностью оплатил поставку. Уже через несколько недель главы сельских советов забили тревогу: новые баки оказались непригодными для использования, и потребовалась их замена.