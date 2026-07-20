Крымчанина будут судить за развращение четырех школьников

«Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что в октябре и ноябре 2025 года мужчина на территории футбольного стадиона в селе Михайловка демонстрировал с помощью мобильного телефона 13-летним школьникам порнографические материалы», — рассказали следователи.
Подозреваемый был оперативно задержан полицией и по ходатайству следователя заключен под стражу.
Мужчина обвиняется в развратных действиях и демонстрации детям порнографических материалов. Свою вину фигурант признал.
По данным прокуратуры Крыма, расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд.
Ранее сообщалось, что 49-летний житель Севастополя приговорен к 17 годам колонии за совершение полового преступления против детей, не достигших 14-летнего возраста.