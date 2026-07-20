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60 пожаров потушили в Ростовской области за неделю

Недельную статистику происшествий обновили в МЧС России по Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

С 13 по 19 июля 2026 года спасатели Ростовской области выезжали на 188 возгораний и десятки ДТП. Об этом сообщили в управлении МЧС.

Выезжали на 60 техногенных пожаров, спасен один пострадавший, погибли три человека. Также зафиксировали 128 возгораниий сухой растительности и мусора (68 ландшафтных пожаров и 60 случаев возгорания мусора).

К ликвидации дорожных аварий сотрудников МЧС привлекали 34 раза, спасли шесть человек, один человек погиб. На водоемах происшествий не регистрировали.

Жителей Дона попросили быть осторожными. Напомним, в жару нельзя разводить костры, выжигать сухую траву и мусор.

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