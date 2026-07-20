Грузовой поезд насмерть сбил пьяного мужчину в Новосибирской области

В Новосибирской области устанавливают обстоятельства гибели 46-летнего мужчины на железной дороге. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.
Трагедия произошла вечером 19 июля на перегоне станций Тогучин — Изынский, вблизи остановочной платформы «Отгонка». Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегал правилами безопасности и стоял в колее пути, не заметив приближающийся грузовой поезд.
Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.
«По данному факту проводится доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на железнодорожном транспорте). Проведён осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщили в СК.
По данным транспортной полиции, мужчина возвращался домой после работы. После выхода из электрички он упал на рельсы и не смог подняться. Собранные материалы полицейские направят в следственное управление для проведения процессуальной проверки. По её результатам будет принято процессуальное решение.