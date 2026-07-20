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В Петербурге задержали мужчину, открывшего стрельбу из травмата

С. -ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, ранившего из травматического пистолета двух мужчин, с которыми он повздорил во дворе, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: РИА Новости

Согласно сообщению ведомства, в воскресенье вечером очевидец сообщил в полицию Кировского района о драке и звуках стрельбы на проспекте Народного Ополчения.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые задержали 46-летнего мужчину. Установлено, что в ходе внезапно возникшего конфликта он произвел несколько выстрелов из травматического пистолета в двоих мужчин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии, другой — в состоянии средней тяжести.

Пока в отношении задержанного составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ГУ МВД.