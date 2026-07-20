Пять человек погибли в ЧП за неделю в Нижегородской области

Пять человек погибли в происшествиях на территории Нижегородской области за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
За семь дней пожарные спасатели ликвидировали 56 возгораний и эвакуировали из огня 52 человека, включая троих детей. Один человек в результате пожаров погиб. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства 78 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Ещё пять происшествий было зафиксировано на водоёмах области. Спасателям удалось сохранить жизнь одному человеку, однако четверо нижегородцев утонули. В МЧС в очередной раз призвали жителей строго соблюдать правила безопасности дома, на дорогах и у воды.
Ранее сообщалось, что два человека утонули за сутки в Нижегородской области.