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Пять человек погибли в ЧП за неделю в Нижегородской области

Специалисты МЧС потушили 56 пожаров, спасли человека на воде и 78 раз выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

Пять человек погибли в происшествиях на территории Нижегородской области за прошедшую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

За семь дней пожарные спасатели ликвидировали 56 возгораний и эвакуировали из огня 52 человека, включая троих детей. Один человек в результате пожаров погиб. Кроме того, сотрудники чрезвычайного ведомства 78 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Ещё пять происшествий было зафиксировано на водоёмах области. Спасателям удалось сохранить жизнь одному человеку, однако четверо нижегородцев утонули. В МЧС в очередной раз призвали жителей строго соблюдать правила безопасности дома, на дорогах и у воды.

Ранее сообщалось, что два человека утонули за сутки в Нижегородской области.

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