Житель Челябинской области зарубил топором знакомого из-за долга

Известно, что между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве долговых обязательств.
В ходе ссоры 53-летний мужчина нанес не менее трех ударов топором по голове 47-летнего должника.
«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После злоумышленник сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся», — уточнили в региональном следственном управлении.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения.