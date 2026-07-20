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Житель Челябинской области зарубил топором знакомого из-за долга

Все произошло в селе Кайгородово (Сосновский округ).

Источник: dostup1.ru

Известно, что между знакомыми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на почве долговых обязательств.

В ходе ссоры 53-летний мужчина нанес не менее трех ударов топором по голове 47-летнего должника.

«От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. После злоумышленник сам обратился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся», — уточнили в региональном следственном управлении.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 (убийство). Фигуранту предъявлено обвинение. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него меры пресечения.