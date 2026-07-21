В Приморье годовалая девочка выпала из окна и чудом выжила

«Мать малолетней занималась домашними делами и услышала крик старших детей, они рассказали, что младшая дочь выпала из окна. Выбежав на улицу, женщина увидела своего ребенка на выброске (уличной сушилке для белья — ред.) первого этажа (она и смягчила падение)», — сообщили в УМВД, отметив, что девочка чудом осталась жива.