В Приморье годовалая девочка выпала из окна и чудом выжила

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл — РИА Новости. Годовалая девочка из Находки Приморского края выпала из окна 2 этажа и чудом выжила, сообщает УМВД по Приморью.
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть из центральной городской больницы города. Врачи сообщили, что к ним поступила годовалая девочка, выпавшая из окна второго этажа.
«Мать малолетней занималась домашними делами и услышала крик старших детей, они рассказали, что младшая дочь выпала из окна. Выбежав на улицу, женщина увидела своего ребенка на выброске (уличной сушилке для белья — ред.) первого этажа (она и смягчила падение)», — сообщили в УМВД, отметив, что девочка чудом осталась жива.
В ведомстве добавили, что сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Девочка уже выписана и отправлена на амбулаторное лечение.
По факту падения ребенка из окна инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.