Жительница Норильска хотела разбогатеть и перевела аферистам 9 миллионов рублей

После этого женщине предложили общаться с «консультантами» и установить несколько приложений для сделок с криптовалютой. С помощью звонков и сообщений в мессенджерах её уговорили переводить деньги на неизвестные счета. Чтобы не вызвать подозрений, аферисты показывали в ее виртуальном личном кабинете рост прибыли и даже разрешили вывести небольшую сумму. Это окончательно убедило северянку, что дела ведутся честно.