На 5 лет колонии осудили жителя Судака за покушение на сбыт каннабиса

Суд приговорил жителя Судака к 5 годам колонии строгого режима за покушение на сбыт каннабиса, сообщает пресс-служба прокуратуры республики Крым.
Как установил суд, с декабря 2025 года по апрель 2026 года мужчина выращивал наркосодержащие растения в домовладении своей знакомой. После сбора растений он изготовил более 30 граммов каннабиса и расфасовал наркотическое средство в свертки, предназначенные для дальнейшего сбыта.
Запрещенные вещества были изъяты сотрудниками полиции до их реализации.
Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Ранее в Керчи супругов обвинили в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков и патрульно-постовая служба задержали 32-летнего мужчину и 29-летнюю женщину. При задержании с ними был несовершеннолетний ребенок.