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«РГ» публикует фото погибшей в ДТП в Ростове-на-Дону байкерши Сонаты

«РГ» публикует фото байкерши Софии Г., известной под псевдонимом Соната, которая погибла в ДТП в Ростове-на-Дону.

Источник: Российская газета

«РГ» публикует фото байкерши Софии Г., известной под псевдонимом Соната, которая погибла в ДТП в Ростове-на-Дону.

По данным знакомых погибшей девушки, ее мама занимается организацией похорон и прощания. Скорее всего, траурная церемония состоится 21 или 22 июля.

Соратники по байкерскому движению организуют сбор помощи для семьи Софии Г. По словам знакомых девушки, у нее остались двое сыновей.

Ранее сообщалось, что Соната разбилась на мотоцикле в районе Стройгородка в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений».

Данных об обстоятельствах аварии пока нет.