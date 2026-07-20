«РГ» публикует фото погибшей в ДТП в Ростове-на-Дону байкерши Сонаты

«РГ» публикует фото байкерши Софии Г., известной под псевдонимом Соната, которая погибла в ДТП в Ростове-на-Дону.
По данным знакомых погибшей девушки, ее мама занимается организацией похорон и прощания. Скорее всего, траурная церемония состоится 21 или 22 июля.
Соратники по байкерскому движению организуют сбор помощи для семьи Софии Г. По словам знакомых девушки, у нее остались двое сыновей.
Ранее сообщалось, что Соната разбилась на мотоцикле в районе Стройгородка в Ростове-на-Дону. Инцидент произошел недалеко от мемориала «Авиаторам всех поколений».
Данных об обстоятельствах аварии пока нет.