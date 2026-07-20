Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

10-летний мальчик погиб от удара током в Красноярском крае

Спасти мальчика не удалось — он скончался на месте до приезда скорой.

В деревне Минино 10-летний мальчик погиб от удара током при мойке квадроцикла. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Трагедия произошла вечером 19 июля в деревне Минино. 10-летний мальчик мыл квадроцикл во дворе дома на улице Полевой. Для работы он использовал автоматическую мойку, подключённую к сети через самодельный удлинитель.

Во время мойки начался дождь. Ребёнок попытался отключить оборудование и вытащил вилку из удлинителя. В этот момент его поразило электрическим током. Спасти мальчика не удалось — он скончался на месте до приезда скорой.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Семья на учёте не состоит. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Ранее мы сообщали, что автомобиль с женщиной утонул в озере под Красноярском.