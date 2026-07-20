10-летний мальчик погиб от удара током в Красноярском крае

В деревне Минино 10-летний мальчик погиб от удара током при мойке квадроцикла. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю.
Трагедия произошла вечером 19 июля в деревне Минино. 10-летний мальчик мыл квадроцикл во дворе дома на улице Полевой. Для работы он использовал автоматическую мойку, подключённую к сети через самодельный удлинитель.
Во время мойки начался дождь. Ребёнок попытался отключить оборудование и вытащил вилку из удлинителя. В этот момент его поразило электрическим током. Спасти мальчика не удалось — он скончался на месте до приезда скорой.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Семья на учёте не состоит. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
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