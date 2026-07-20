В Волгограде за 900 тысяч ищут эвакуатора электросамокатов

Согласно техническому заданию, исполнитель должен будет ежедневно, с 5:00 до 7:00, с 15:00 до 17:00, с 22:00 до 24:00 совершать объезды в районах города и искать электросамокаты, попадающие под признаки нарушений правил размещения средств мобильности. «Арестованные» средства индивидуальной мобильности будут эвакуировать на штрафстоянку на улице Симбирская, 3. Факты нарушения электросамокатами правил парковки должны фиксироваться на фото, а на каждый такой случай составят акты. Исполнителя предупреждают, что он несет полную юридическую ответственность за объективность составления актов и материальную ответственность за транспортные средства.