Число жертв вспышки легионеллеза в Нью-Йорке выросло до трех человек

Число жертв вспышки легионеллеза в Нью-Йорке увеличилось до трех человек. Очаг зафиксирован в манхэттенском районе Верхний Ист-Сайд, где выявлено 74 случая заражения. По предварительной версии, инфекция распространилась через градирни одного из кварталов. Власти уже провели дезинфекцию в 76 зданиях и привлекают к ответственности нарушителей санитарных норм.