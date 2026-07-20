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Число жертв вспышки легионеллеза в Нью-Йорке выросло до трех человек

Число жертв вспышки легионеллеза в Нью-Йорке увеличилось до трех человек. Очаг зафиксирован в манхэттенском районе Верхний Ист-Сайд, где выявлено 74 случая заражения. По предварительной версии, инфекция распространилась через градирни одного из кварталов. Власти уже провели дезинфекцию в 76 зданиях и привлекают к ответственности нарушителей санитарных норм.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Число жертв вспышки легионеллеза в Нью-Йорке увеличилось до трех человек. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на городские органы здравоохранения.

Очаг заболевания зафиксирован в манхэттенском районе Верхний Ист-Сайд. На данный момент выявлено 74 случая заражения. Из них восемь пациентов остаются в стационарах, 12 получают амбулаторное лечение, а 51 человек уже выписан из больниц после прохождения терапии.

По предварительной версии специалистов, распространение инфекции произошло через системы охлаждения (градирни) одного из городских кварталов, где образовался содержащий бактерии легионеллы водяной пар. Как заявил комиссар здравоохранения Нью-Йорка доктор Алистер Мартин, профильные службы проверяют все потенциально опасные объекты, а владельцы зданий, нарушившие санитарные нормы, будут привлечены к ответственности. К настоящему моменту дезинфекция проведена в 76 зданиях района.

Легионеллез — это тяжелая форма пневмонии, вызываемая бактерией Legionella, которая активно размножается в теплой воде. Болезнь сопровождается кашлем, лихорадкой, мышечными болями и ознобом. Лицам с симптомами ОРВИ, посещавшим пораженный район, рекомендовано незамедлительно обратиться к врачу.