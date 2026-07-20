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Информация о гибели подростков в озере под Красноярском оказалась фейком

Слухи о гибели молодых людей на озере Кедр-2 не подтвердились.

Источник: Комсомольская правда

Информация о гибели молодых людей 17 и 19 лет в озере Кедр-2 под Красноярском оказалась фейком. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в краевом Следственном комитете и МЧС.

Утром 20 июля в местных социальных сетях и телеграм-каналах появилась новость о трагедии на воде: якобы двое парней, которые отдыхали около озера в компании друзей, поспорили, кто быстрее переплывет на другой берег. В итоге друзья утонули.

«Информация о гибели двух подростков на озере “Кедр-2” не подтверждается», — заявила пресс-служба спасательного ведомства.

Региональный СК также не подтвердил сообщения о гибели подростков.

Напомним, что на прошлой неделе в Курганской области утонули братья — 17-летний подросток и 26-летний молодой человек. По предварительным данным, оба перебрали со спиртным.

Тем временем в Таштаголе, как пишет сайт VSE42.Ru, после закрытия единственного роддома новорожденных начали увозить в другой город буквально через несколько минут после рождения.

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