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Воронежская фирма получили 87 тысяч за фиктивно трудоустроенных безработных

В отношении компании возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже расследуют уголовное дело в отношении компании, которая фиктивно трудоустроила безработных, чтобы получить выплаты из бюджета.

По версии следствия, компания подала заявку на получение субсидии по программе «Содействие занятости населения», в рамках которой предусмотрена поддержка компаний, которые принимают на работу граждан, состоящих на учете в центрах занятости.

С целью получения субсидии компания предоставила фиктивные документы о трудоустройстве безработных. Это позволило работодателю получить 87 тысяч рублей из бюджета.

Об обмане стало известно правоохранительным органам, которые возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в прокуратуре Воронежской области.

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