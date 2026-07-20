Воронежская фирма получили 87 тысяч за фиктивно трудоустроенных безработных

В Воронеже расследуют уголовное дело в отношении компании, которая фиктивно трудоустроила безработных, чтобы получить выплаты из бюджета.
По версии следствия, компания подала заявку на получение субсидии по программе «Содействие занятости населения», в рамках которой предусмотрена поддержка компаний, которые принимают на работу граждан, состоящих на учете в центрах занятости.
С целью получения субсидии компания предоставила фиктивные документы о трудоустройстве безработных. Это позволило работодателю получить 87 тысяч рублей из бюджета.
Об обмане стало известно правоохранительным органам, которые возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в прокуратуре Воронежской области.
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