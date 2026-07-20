Нововоронеж и район региона оказались под угрозой удара БПЛА днём 20 июля

Тревогу в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА объявили в Нововоронеже и Острогожском районе днём в понедельник, 20 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.
Системы оповещения на территории муниципальных образований сработали в 12:23.
«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — обратился к местным жителям глава региона.
UPD: Тревогу из-за непосредственной угрозы удара беспилотников также объявили в Лискинском районе.
На момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников, объявленный накануне вечером.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над тремя районами региона уничтожили три БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.