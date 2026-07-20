Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нововоронеж и район региона оказались под угрозой удара БПЛА днём 20 июля

Системы оповещения на территории муниципальных образований сработали в 12:23.

Источник: АиФ Воронеж

Тревогу в связи с непосредственной угрозой удара БПЛА объявили в Нововоронеже и Острогожском районе днём в понедельник, 20 июля. Об этом губернатор Александр Гусев сообщил в своём канале в мессенджере МАКС.

Системы оповещения на территории муниципальных образований сработали в 12:23.

«Зайдите в помещение, отойдите от окон. Если увидели БПЛА — сразу уходите из зоны его видимости и позвоните по телефону 112», — обратился к местным жителям глава региона.

UPD: Тревогу из-за непосредственной угрозы удара беспилотников также объявили в Лискинском районе.

На момент публикации на всей территории Воронежской области сохраняется режим опасности атаки беспилотников, объявленный накануне вечером.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью в небе над тремя районами региона уничтожили три БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше