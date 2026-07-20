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Атака на танкер с казахстанской нефтью едва не спровоцировала катастрофу

АСТАНА, 20 июл — Sputnik. Часть нефти на атакованном у морского терминала КТК танкере Nelsa принадлежала Казахстану.

Источник: Пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Об этом Sputnik Казахстан сообщил источник, знакомый с ситуацией. Он заявил, что танкер на момент атаки был загружен наполовину и нефть на борту принадлежала «зарубежным грузоотправителям», в том числе Казахстану.

Отмечается, что если бы танкер взорвался, то из строя могло выйти выносное причальное устройство ВПУ-1 и экспорт казахстанской нефти мог резко упасть.

«Учитывая, что это второй день подряд (атаки — прим. Sputnik), “товарищи” явно успокаиваться не собираются», — заявил источник.

Ранее Каспийский трубопроводный консорциум сообщил, что в результате попадания украинского БПЛА в кормовую часть правого борта между надстройкой и машинно-котельным отделением, возник пожар на палубе и в отсеках танкера. 22 человека из состава интернационального экипажа танкера были эвакуированы на буксирах КТК, за исключением капитана и старшего помощника капитана. При этом, танкер сохранил плавучесть.

19 июля МИД Казахстана призвал страны-партнеры осудить атаки на танкеры на морском терминале КТК. Погрузка казахстанской нефти на терминале КТК была приостанавлена.

На КТК в Новороссийске казахстанскую нефть отгружают с двух выносных причалов — ВПУ-1 и ВПУ-3. Новый выносной причал заменит ВПУ-2, которое получило повреждения в конце 2025 года из-за атаки ВСУ.

КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки и основной маршрут для Казахстана, на него приходится более 80% экспорта страны.

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