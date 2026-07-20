В Краснотурьинске рабочий погиб после падения с крыши КАМАЗа

Трагедия произошла 16 июля 2026 года на производственной площадке ООО «УралМонтажСервис» в ходе размещения груза в кузове КАМАЗа. Мужчина стоял на крыше автомобиля и поскользнулся, после чего упал вниз головой на бетон.