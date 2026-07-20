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В Краснотурьинске рабочий погиб после падения с крыши КАМАЗа

После гибели рабочего в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Краснотурьинске прокуратура организовала проверку по факту гибели 60-летнего работника одного из местных предприятий.

Трагедия произошла 16 июля 2026 года на производственной площадке ООО «УралМонтажСервис» в ходе размещения груза в кузове КАМАЗа. Мужчина стоял на крыше автомобиля и поскользнулся, после чего упал вниз головой на бетон.

— Работником получены телесные повреждения — тупая сочетанная травма головы и туловища в виде перелома свода и основания черепа, ссадин головы и лица, перелома левой ключицы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчину госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался от полученных травм.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование находится на контроле прокуратуры.