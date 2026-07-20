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Пожилая нижегородка лишилась 1,7 млн рублей из-за «звонка из казначейства»

Осознав, что её обманули, потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы.

В Арзамасе пожилая женщина стала жертвой телефонных аферистов и потеряла внушительную сумму. Данные об инциденте обнародовала пресс‑служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Мошенник связался с 70‑летней горожанкой по телефону и, выдав себя за работника федерального казначейства, внушил ей, что её накопления в опасности. Он убедил пенсионерку обезопасить средства путём перевода на так называемый «безопасный счёт».

Следуя указаниям злоумышленника, женщина в течение 48 часов выполнила ряд операций через банкомат — все транзакции были бесконтактными. В результате преступных манипуляций она лишилась 1 757 000 рублей.

Осознав, что её обманули, потерпевшая незамедлительно обратилась в правоохранительные органы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, следователи проводят необходимые мероприятия для установления обстоятельств преступления.

Ранее нижегородка лишилась 2,5 миллионов рублей после общения на сайте знакомств.