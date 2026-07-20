В Пермском крае осудят группу, снимавшую порно с участием детей

Организованная группа из четырёх человек — трое мужчин и одна женщина — с мая 2024 по июль 2025 года действовала в Чайковском. По версии следствия, организатор подыскивал детей для съёмок. Участники арендовали квартиры, закупали оборудование и реквизит. В съёмках приняли участие десять девочек и один мальчик в возрасте от 12 до 16 лет.