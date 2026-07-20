В Пермском крае осудят группу, снимавшую порно с участием детей

Группу, снимавшую порно с участием несовершеннолетних детей, осудят в Прикамье, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
Организованная группа из четырёх человек — трое мужчин и одна женщина — с мая 2024 по июль 2025 года действовала в Чайковском. По версии следствия, организатор подыскивал детей для съёмок. Участники арендовали квартиры, закупали оборудование и реквизит. В съёмках приняли участие десять девочек и один мальчик в возрасте от 12 до 16 лет.
Созданный контент распространялся на международных онлайн-площадках в теневом сегменте интернета. Фигуранты получали доход в криптовалюте и конвертировали его в рубли.
В зависимости от роли каждого им предъявлены обвинения по нескольким статьям УК РФ: изготовление и оборот порнографических материалов с участием детей, использование детей для создания такого контента, половое сношение с лицами до 14 и 16 лет, развратные действия, легализация денежных средств. Одному из фигурантов также вменяют действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния ребёнка.
Преступную деятельность раскрыли совместными усилиями следователей СК, сотрудников Интерпола МВД России и оперативников УБК, при поддержке Росгвардии. На обысках изъяли компьютеры, камеры, телефоны и реквизит. В ходе следствия провели судебно-медицинские, компьютерные и психолого-искусствоведческие экспертизы. Трое фигурантов находятся под стражей. Одна из участниц заключила досудебное соглашение, её дело выделили в отдельное производство.
«Оперативники выяснили, что неизвестным куратором является уроженец Челябинска 1987 года рождения, проживающий за границей. Фигурант был объявлен в международный розыск. В настоящее время мужчина задержан сотрудниками Интерпола на территории Сербской Республики и ожидает экстрадиции», — сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. Уголовные дела переданы в суд.
Напомним, в Перми задержана 25-летняя девушка, которая торговала порнографией с детьми. Подробнее о том, как раскрыли преступницу — в материале сайта.