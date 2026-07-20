Бетон «расплавился»: дороги в Казахстане не выдержали экстремальной жары

В Казахстане дорожные службы устранили все температурные деформации, выявленные на цементобетонных дорогах во время аномальной жары. Под круглосуточным наблюдением находятся участки общей протяженностью 1636,5 километра.
Во время плановых обследований специалисты обнаружили шесть участков с локальными деформациями в Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областях. На места сразу направили дорожные бригады и специализированную технику.
«Благодаря постоянному патрулированию и своевременному реагированию все выявленные дефекты были устранены в кратчайшие сроки, а безопасное движение транспорта полностью обеспечено», — сообщили в «КазАвтоЖол».
В ликвидации последствий участвовал 51 дорожный специалист. Работы выполнили в оперативном порядке.
В компании пояснили, что в период экстремальной жары поверхность цементобетонного покрытия может прогреваться до +60…+70 градусов и выше. В таких условиях в бетонных плитах возникают внутренние напряжения, что считается известным эксплуатационным явлением и наблюдается во многих странах мира.
Сейчас мониторинг состояния цементобетонных дорог продолжается в круглосуточном режиме. Дорожные службы работают в повышенной готовности, чтобы своевременно выявлять новые деформации и обеспечивать безопасное движение на трассах республиканского значения.