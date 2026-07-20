Бетон «расплавился»: дороги в Казахстане не выдержали экстремальной жары

В компании пояснили, что в период экстремальной жары поверхность цементобетонного покрытия может прогреваться до +60…+70 градусов и выше. В таких условиях в бетонных плитах возникают внутренние напряжения, что считается известным эксплуатационным явлением и наблюдается во многих странах мира.