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В Казани за «мертвую душу» судят экс-главврача детской поликлиники № 2

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани стартовал процесс по делу экс-главврача казанской детской поликлиники № 2 Резеды Салиховой.

Ее обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

Чтобы ее поддержать, в суд пришел сын женщины. Пострадавшую сторону в суде представляла юридический консультант поликлиники.

По версии следствия, в апреле прошлого года к Резеде Салиховой обратилась ее знакомая и попросила устроить ее на работу врачом-педиатром, чтобы набрать стаж для дальнейшего повышения квалификации. Салихова согласилась, а после трудоустройства, зарплату фиктивного сотрудника начала присваивать себе. Она попросила знакомую перечислять все выплаты на карту, привязанную к ее номеру телефона, и таким образом «заработала» 79 тыс. рублей. Общий ущерб поликлинике за ставку фиктивного врача составил 128 тыс. рублей.

Эпизод с мошенничеством связан с тем, что, по версии следствия, Резеда Салихова обманула Минздрав РТ, когда подавала табели о начислении оплаты мертвой душе.

«Вину признаю частично, но не согласна с вменяемой квалификацией. Об остальном мы выскажемся с адвокатом позже», — сказала Резеда Салихова суду.

На этапе исследования письменных материалов дела выяснилось, что Резеда Салихова попала под прицел правоохранительных органов после анонимной жалобы в прокуратуру от коллектива поликлиники. Работники в письме рассказали о нецелевом расходовании средств и фиктивном трудоустройстве.

Также сегодня допросили представителя пострадавшей стороны — юридического консультанта поликлиники.

«Я работаю в должности юридического консультанта. Мне известно только то, что была трудоустроена некая Ганиева, которой платили зарплату, но получала она ее необоснованно. Лично я ее не видела. Какой ущерб был причинен в целом сказать не могу. Салихову могу охарактеризовать как умную, здравомыслящую женщину, она рассудительная, хороший специалист и врач. У меня претензий к ней как к управленцу нет», — рассказала она.

На вопрос о том, какого бы наказания хотела представитель потерпевшего для Резеды Салиховой, та ответила уклончиво.

«У нас в стране есть и более глобальные проблемы чем эта, прошу строго не наказывать», — подытожила она.