В Казани за «мертвую душу» судят экс-главврача детской поликлиники № 2

«Я работаю в должности юридического консультанта. Мне известно только то, что была трудоустроена некая Ганиева, которой платили зарплату, но получала она ее необоснованно. Лично я ее не видела. Какой ущерб был причинен в целом сказать не могу. Салихову могу охарактеризовать как умную, здравомыслящую женщину, она рассудительная, хороший специалист и врач. У меня претензий к ней как к управленцу нет», — рассказала она.