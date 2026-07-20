В Челябинске с особо крупной партией наркотика задержан иностранец

«При досмотре полицейские обнаружили и изъяли у него шесть полимерных свертков и один пакет с порошкообразным веществом белого цвета, а также неодимовые магниты и ювелирные весы. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в Отдел полиции “Металлургический”. Исследование показало, что в свертках находится наркотическое средство “метадон”, общая масса которого составила около 150 граммов», — рассказали в региональном Главке МВД.