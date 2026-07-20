В Челябинске с особо крупной партией наркотика задержан иностранец, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Металлургическом районе. Там сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов остановили ВАЗ-21104. За рулем находился иностранный гражданин 1983 года рождения.
«При досмотре полицейские обнаружили и изъяли у него шесть полимерных свертков и один пакет с порошкообразным веществом белого цвета, а также неодимовые магниты и ювелирные весы. Для дальнейшего разбирательства мужчина был доставлен в Отдел полиции “Металлургический”. Исследование показало, что в свертках находится наркотическое средство “метадон”, общая масса которого составила около 150 граммов», — рассказали в региональном Главке МВД.
Предварительно установлено, что задержанный планировал сбыть наркотик на территории города бесконтактным способом.
Возбуждено уголовное дело, фигурант пока помещен в изолятор временного содержания — решается вопрос об избрании меры пресечения.