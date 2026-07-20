ОСВОД: за выходные на водоемах Беларуси утонули 10 человек

На этом же водоеме в пятницу спасали сразу трех человек. Женщина с дочкой зашли в озеро в месте, где дно уходит на глубину до трех метров. Девочка оступилась и ушла под воду, мама попыталась помочь ей, но не справилась. На крики прибежал мужчина, которому в итоге тоже понадобилась помощь спасателей. Все троих благополучно доставили на берег.