ОСВОД: за выходные на водоемах Беларуси утонули 10 человек

«Спасенных: 17 человек, утонувших: 10 человек. Велись поисковые работы в Витебской и Гродненской областях», — говорится в сообщении по оперативным данным за минувшие выходные.
Среди утонувших был 11-летний ребенок. Мальчик и его друг на велосипедах приехали к дамбе на берегу реки Березовка возле деревни Троица Шкловского района. Один из них, спустившись к воде, поскользнулся и упал. Второй мальчишка позвал на помощь, и его услышал очевидец, который вызвал спасателей.
Водолазы ОСВОД обнаружили тело мальчика в четырех метрах от берега на глубине 5 м. Приехавшие медики констатировали смерть ребенка.
В числе жертв водной стихии — женщина, которая купалась в пожарном водоеме возле деревни Колеевцы Поставского района, и 18-летний парень, отдыхавший вечером на озере Святом в Могилеве со своей знакомой.
Помощь пришла вовремя
В ОСВОД также рассказали, что работники спасательной станции «Зубренок» оказали своевременную помощь двум взрослым и трем детям на катамаране. В плавсредство набралось слишком много воды, и оно начало тонуть.
Также помощь спасателей ОСВОД понадобилась 11-летнему мальчику на сапборде, которого сильный ветер унес далеко от берега на Заславском водохранилище. Ребенок несколько раз падал в воду и совсем обессилел.
Кроме того, были спасены две девочки 2012 года рождения, которые стали внезапно тонуть в шести метрах от берега на озере Каташи в Кобринском районе.
На этом же водоеме в пятницу спасали сразу трех человек. Женщина с дочкой зашли в озеро в месте, где дно уходит на глубину до трех метров. Девочка оступилась и ушла под воду, мама попыталась помочь ей, но не справилась. На крики прибежал мужчина, которому в итоге тоже понадобилась помощь спасателей. Все троих благополучно доставили на берег.