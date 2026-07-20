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Стали известны детали смертельного ДТП с участием байка в Ростове

Водителя мотоцикла «Харлей Дэвидсон» не смогли спасти после ДТП в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону рассказали детали смертельного ДТП с участием «Харлей Дэвидсон». Информацию уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Инцидент произошел на улице Таганрогской в полдень 17 июля.

— Предварительно, мотоцикл двигался со стороны улицы Малиновского в направлении улицы Дачной. 42-летний водитель не справился с управлением, наехал на бордюр, был госпитализирован в медучреждение, где в последующем скончался, — прокомментировали в донском главке МВД.

Мотоциклистов просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах. Нужно использовать защитную экипировку и строго соблюдать ПДД.

Ранее «КП — Ростов-на-Дону» стало известно, что врачи не смогли спасти разбившуюся на мотоцикле мать двоих детей.

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