Стали известны детали смертельного ДТП с участием байка в Ростове

В Ростове-на-Дону рассказали детали смертельного ДТП с участием «Харлей Дэвидсон». Информацию уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Инцидент произошел на улице Таганрогской в полдень 17 июля.
— Предварительно, мотоцикл двигался со стороны улицы Малиновского в направлении улицы Дачной. 42-летний водитель не справился с управлением, наехал на бордюр, был госпитализирован в медучреждение, где в последующем скончался, — прокомментировали в донском главке МВД.
Мотоциклистов просят быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах. Нужно использовать защитную экипировку и строго соблюдать ПДД.
Ранее «КП — Ростов-на-Дону» стало известно, что врачи не смогли спасти разбившуюся на мотоцикле мать двоих детей.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.