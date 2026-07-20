Стали известны детали смертельного ДТП с участием байка в Ростове

— Предварительно, мотоцикл двигался со стороны улицы Малиновского в направлении улицы Дачной. 42-летний водитель не справился с управлением, наехал на бордюр, был госпитализирован в медучреждение, где в последующем скончался, — прокомментировали в донском главке МВД.