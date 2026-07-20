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В трех муниципалитетах Воронежской области завыли сирены 20 июля днем

Режим атаки БпЛА сохраняется свыше 14 часов.

Жителей Нововоронежа и Острогожского района взбудоражил вой сирен 20 июля в 12:23. В муниципалитетах объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Спустя 15 минут — в 12:38 — сирены завыли в Лискинском районе.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует в Воронежской области свыше 14 часов — с 22:25 19 июля. А с 1:46 до 2:54 20 июля объявлялась ракетная опасность.

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