Дело об убийстве школьницы в апарт-отеле Петербурга направили в суд

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Санкт-Петербургский городской суд, сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, вечером 7 сентября 2025 года 18-летний обвиняемый нанес девушке множественные ножевые ранения, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
После совершения преступления молодой человек также причинил себе ранения и был госпитализирован. Сейчас он находится под стражей.
Ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве с особой жестокостью, изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера.
Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», молодые люди познакомились в Roblox. Мама девушки была против ее отношений.